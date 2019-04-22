Пашинян одним из первых поздравил Зеленского: на украинском

Ереван, , 00:53 — REGNUM Премьер-министр Армении Никол Пашинян одним из первых поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины, второй тур которых прошёл в воскресенье, 21 апреля.

«Искренне поздравляю Владимира Зеленского с убедительной победой на демократических выборах президента Украины! Уверен, что на этой должности Вы, Владимир Александрович, приложите все усилия, чтобы дружественные отношения между Арменией и Украиной вышли на новый уровень во благо нашим народам! Желаю вам успеха!», — написал Пашинян на своей странице в Twitter на украинском языке.

https://twitter.com/NikolPashinyan/status/1120042209628360704

https://twitter.com/NikolPashinyan/status/1120042372992315392

Как ранее сообщало ИА REGNUM, согласно данным Всеукраинского экзитпола, во втором туре выборов президента Украины Владимир Зеленский победил действующего президента страны Петра Порошенко во всех частях страны. По предварительным данным, Зеленский набрал 73,7%, Пётр Порошенко — 26,3%.

Порошенко признал победу Зеленского сразу после публикации данных экзитполов. Действующий президент отметил, что принимает решение граждан страны, добавив, что уходить из политики не планирует.