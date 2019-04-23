Что «сгубило» Порошенко и зачем Минск остановил экспорт нефти: Радио REGNUM

Москва, 23 апреля 2019, 14:00 — REGNUM
- Белоруссия приостановила экспорт бензина и дизтоплива;
- Делегацию КНДР встретили во Владивостоке;
- Зеленскому посоветовали снимать все блокады;
- Токио пояснил свою позицию о принадлежности Курил;
- Карьере Порошенко помешала «русская водка».
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