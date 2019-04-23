Токио пояснил новые формулировки о принадлежности Курил

Токио, , 09:31 — REGNUM Японские власти не изменили позицию в отношении южных островов Курильской гряды, не названных «частью Японии» в ежегодном докладе МИДа «Синяя книга по дипломатии». Об этом заявил глава японского МИД Таро Коно, передает 23 апреля агентство Kyodo.

«Правовая позиция правительства не изменилась», — подчеркнул Коно.

В очередном ежегодном докладе МИДа Японии нет фразы о том, что южные Курилы являются «частью Японии». Оговорено, однако, что между Токио и Москвой существует территориальный спор и стороны стремятся его разрешить.

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Напомним, Япония именует российские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и группу Хабомаи «северными территориями» и не отказывается от притязаний на них, тогда как российские власти объявили вопрос принадлежности островов закрытым: южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны. При этом Москва и Токио до сих пор не заключили мирный договор.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Япония рассчитывала за счет предварительных переговоров подойти к заключению с Россией рамочного соглашения по мирному договору, который для Токио подразумевает и решение вопроса о принадлежности южных Курил. Однако заключение соглашения было отложено, что лишило японские власти надежды на быстрое решение «курильского вопроса».

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