Белоруссия приостановила экспорт бензина и дизтоплива в ряд стран

Минск, , 11:33 — REGNUM Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Прибалтики, заявил заместитель главы Белорусской нефтяной компании (БНК) Сергей Гриб.

«На текущий момент (контрактные обязательства) приостановлены до момента решения вопроса с российской нефтью», — цитирует Белта замглавы БНК.

Соответствующее решение было принято из-за поставок «некачественной нефти из России», добавили в компании.

Как сообщало ИА REGNUM, на минувшей неделе в «Белнефтехиме» заявили о резком ухудшении качества российской экспортной смеси Urals, поступающей транзитом в участок магистрального нефтепровода «Дружба». Отмечалось, что в Белоруссии оценивают возможный ущерб для НПЗ.

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