Детали визита Ким Чен Ына в Россию пока держат в секрете

Москва, , 15:34 — REGNUM О визите северокорейского лидера Ким Чен Ына в Россию, кроме того, что он состоится во второй половине апреля, в России официально пока ничего неизвестно. Раскрывать детали предстоящего приезда руководителя Северной Кореи в РФ, а также называть точное место встречи Ким Чен Ына с российским лидером Владимиром Путиным пока не стали и в посольство КНДР в Москве.

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Ким Чен Ын может отправиться в Россию на специальном поезде через Китай

«Пока для вас нет деталей», — приводит ТАСС слова представителя дипломатического представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, о планах лидера Северной Кореи посетить Россию стало известно в конце 2018 года. В конце февраля 2019 года пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что дата встречи президента России Владимира Путина с лидером КНДР Ким Чен Ыном пока не согласована.

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Позднее южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на источники, знакомые с отношениями Москвы и Пхеньяна, сообщало, что встреча президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына может произойти в третьей декаде апреля. Наиболее вероятным местом встречи лидеров двух государств назывался Владивосток, куда российский лидер отправится 24 апреля для участия во внутреннем мероприятии.

В Кремле официально подтвердили информацию о предстоящем визите лидера Северной Кореи Ким Чен Ына в Россию во второй половине апреля, однако никаких подробностей раскрывать не стали. Как пояснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, место и точное время предстоящей встречи до сих пор не объявлены из соображений безопасности.

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