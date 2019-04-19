Песков объяснил, почему место встречи Путина и Ким Чен Ына держат в тайне

Москва, , 14:42 — REGNUM Встреча президента России Владимира Путина с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном состоится в России, однако дата и место переговоров пока не называются. Как пояснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, это делается из соображений безопасности.

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Ким Чен Ын может отправиться в Россию на бронепоезде

«Мы своевременно обо всех деталях вас проинформируем», — официальный представитель Кремля.

По словам Пескова, стороны намерены обсудить проблемы двусторонних отношений и вопросы денуклеаризации Кореского полуострова.

Песков напомнил, что у Владимира Путина был большой перерыв в общении с руководством Северной Кореи — последний раз в КНДР с визитом российский лидер был почти 20 лет назад. Для Ким Чен Ына это станет первой поездкой в Россию.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 апреля Кремль официально подтвердил визит северокорейского лидера в Россию. Он состоится по приглашению президента РФ Владимира Путина во второй половине апреля.

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По предварительным данным, встреча двух лидером может состояться во Владивостоке перед вылетом Путина в Пекин на саммит «Один пояс — один путь» 26−27 апреля. Лидер КНДР Ким Чен Ын может приехать на встречу с российским лидером на бронепоезде.

Напомним, о планах лидера Северной Кореи посетить Россию стало известно в конце 2018 года. В конце февраля 2019 года пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что дата встречи президента России Владимира Путина с лидером КНДР Ким Чен Ыном пока не согласована.