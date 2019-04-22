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Ким Чен Ын может отправиться в Россию на специальном поезде через Китай

Политика

Встреча состоится, как ожидается, 25-26 апреля

Пхеньян, 22 апреля 2019, 11:58 — REGNUM  Лидер КНДР Ким Чен Ын впервые посетит Россию и встретится с президентом Владимиром Путиным уже на этой неделе — предположительно, 25−26 апреля. Эксперты полагают, что во Владивосток Ким Чен Ын отправится не на самолете, а на поезде.

Как сообщает южнокорейское информационное Yonhap, северокорейский лидер поедет не по прямому железнодорожному маршруту через границу с Россией, а транзитом через Китай. Самолётом лететь нецелесообразно, так как расстояние между Пхеньяном и Владивостоком менее 700 километров. Поэтому Ким Чен Ын, по всей видимости, использует свой специальный поезд, на котором он уже ездил в Ханой в феврале этого года на саммит с Дональдом Трампом. Тогда путь занял около 60 часов; а из Пхеньяна до Владивостока добираться на поезде 10 часов. Однако Ким Чен Ир, отец нынешнего лидера КНДР, во время визита в Россию в 2011 году воспользовался маршрутом через Китай. В таком случае, путь может занять до 20 часов. Подобный шаг имеет скорее символическое, чем практическое значение, и призван подчеркнуть тесные связи Северной Кореи с Китаем и Россией.

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Зарубежная хроника
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