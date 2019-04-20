Лукашенко: Минск сохранит теплые отношения с Киевом при любом президенте

Минск, , 19:39 — REGNUM Минск и Киев сохранят теплые отношения вне зависимости от исхода украинских президентских выборов-2019. Об этом, как передает БЕЛТА, заявил 20 апреля президент Белоруссии Александр Лукашенко.

По его словам, у Белоруссии останутся «самые добрые и теплые отношения» с Украиной, кого «бы украинский народ ни избрал президентом».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, второй тур президентских выборов на Украине пройдет 21 апреля 2019 года. Действующий глава государства Петр Порошенко и политик Владимир Зеленский претендуют на высший руководящий пост страны.

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