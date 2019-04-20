Появилось видео выдачи денег «массовке» Порошенко

Киев, , 16:18 — REGNUM Видео выдачи денег «массовке», присутствовавшей на дебатах украинского лидера Петра Порошенко с оппонентом по предвыборной гонке Владимиром Зеленским, появилась в интернете.

По данным РЕН ТВ, за поддержку Порошенко на дебатах его штаб выплачивал по 400 гривен.

Авторы ролика отмечают, что кадры были сняты на выходе со стадиона «Олимпийский» в Киеве — именно там проходило мероприятие. Так, на кадрах видео неизвестная женщина со списком в руках после пофамильной проверки выдает гражданам деньги.

Напомним, что 19 апреля состоялись дебаты между кандидатами в президенты Украины Порошенко и Зеленским.

II тур выборов пройдет 21 апреля. Зеленский лидирует по итогам I тура с почти двойным перевесом голосов избирателей.