Суббота, 20 Апреля 2019 года
18:39:31 МСК

Появилось видео выдачи денег «массовке» Порошенко

Политика

Авторы ролика отмечают, что кадры были сняты на выходе со стадиона «Олимпийский»

Появилось видео выдачи денег «массовке» Порошенко
Иван Шилов © ИА REGNUM
Коррупция

Киев, 20 апреля 2019, 16:18 — REGNUM  Видео выдачи денег «массовке», присутствовавшей на дебатах украинского лидера Петра Порошенко с оппонентом по предвыборной гонке Владимиром Зеленским, появилась в интернете.

По данным РЕН ТВ, за поддержку Порошенко на дебатах его штаб выплачивал по 400 гривен.

Авторы ролика отмечают, что кадры были сняты на выходе со стадиона «Олимпийский» в Киеве — именно там проходило мероприятие. Так, на кадрах видео неизвестная женщина со списком в руках после пофамильной проверки выдает гражданам деньги.

Напомним, что 19 апреля состоялись дебаты между кандидатами в президенты Украины Порошенко и Зеленским.

II тур выборов пройдет 21 апреля. Зеленский лидирует по итогам I тура с почти двойным перевесом голосов избирателей.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Парламентские и президентские выборы на Украине — 2019
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить