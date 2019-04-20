«День тишины»: полиция Украины зарегистрировала 97 сообщений о нарушениях

Киев, , 18:13 — REGNUM В полицию Украины в «день тишины» перед вторым туром президентских выборов-2019 поступило почти 100 сообщений о нарушениях, в основном касающихся «незаконной агитации и подкупа избирателей». Об этом сообщил в эфире телеканала «112 Украина» пресс-секретарь Нацполиции Украины Ярослав Тракало.

«В полицию (20 апреля) поступило уже 97 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом», — сказал Тракало.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 апреля текущего года на Украине пройдет второй тур президентских выборов. За высший руководящий пост поборются действующий глава государства Петр Порошенко и политик Владимир Зеленский.

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