Четверг, 14 Февраля 2019 года
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Песков прокомментировал сообщения о постановке «химатаки» в Думе

Политика

Этот вывод совпадает с российскими экспертными заключениями

Москва, 14 февраля 2019, 13:42 — REGNUM  В Кремле видели сообщения зарубежных средств массовой информации о постановочном характере съёмок «химатаки» в сирийской Думе, заявил 14 февраля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Мы видели, действительно, сообщения о том, что один из продюсеров BBC пришёл к выводу о постановочном характере съёмок событий вокруг псевдохимической атаки в Думе», — заявил Песков, добавив, что этот вывод совпадает с российскими экспертными заключениями.

Напомним, ранее в своём микроблоге в Twitter продюсер британской вещательной корпорации ВВС, отвечающий за сирийское направление, Риам Далати сообщал, что применение химического оружия, которое якобы имело место в апреле 2018 года в сирийском городе Дума, было инсценировкой.

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Война в Сирии
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