В МИД РФ прокомментировали заявления об инсценировке «химатаки» в Думе

Москва, , 11:42 — REGNUM После заявления, сделанного продюсером BBC по Сирии Риамом Далати о постановочном характере съемок после «химической атаки» в сирийском городе Дума в апреле 2018 года, Россия хотела бы услышать официальную позицию телерадиокомпании BBC. Такое заявление в ходе сегодняшнего брифинга сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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Заявление продюсера BBC Захарова назвала «кульминация театра абсурда».

«Позицию компании в целом, я имею в виду BBC, хотелось бы заслушать, потому что они активно освещали те события», — заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ.

https://twitter.com/MID_RF/status/1095948813397745664

При этом, отметила Захарова, ракурс подачи материалов «был однозначный в пользу действий коалиции на территории Сирии».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в своём микроблоге в Twitter продюсер британской вещательной корпорации ВВС, отвечающий за сирийское направление, Риам Далати сообщал, что применение химического оружия, которое якобы имело место в апреле 2018 года в сирийском городе Дума, было инсценировкой. В частности, постановочной была сцена в госпитале в Думе. На самом деле в больнице никто не погиб. Также сфабрикованным, по его словам, является и всё остальное, что связано с атакой.

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