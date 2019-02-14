Съёмки «химатаки» в сирийской Думе были постановочные — ВВС

Лондон, , 07:21 — REGNUM Применение химического оружия, которое якобы имело место в апреле 2018 года в сирийском городе Дума, было инсценировкой. Об этом сообщил продюсер британской вещательной корпорации ВВС, отвечающий за сирийское направление, Риам Далати.

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Он отметил, что тогда в больнице жертв химатаки не было, а все происходящее было постановкой.

«Я могу без сомнения подтвердить, что сцена в госпитале в Думе была постановочной. В больнице никто не погиб», — написал на своей странице в Twitter Далати. — Всё остальное, что связано с атакой, было сфабриковано для усиления эффекта».

https://twitter.com/Dalatrm/status/1095677403198906368

При этом продюсер отметил, что следует дождаться выводов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), чтобы подтвердить, был ли использован хлор.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 апреля находившиеся в сирийском городе Дума боевики заявили о «химической атаке» против мирного населения. К распространению данной информации подключились неправительственные организации, включая «Белые каски». При этом информация о «химатаке» была неоднократно опровергнута врачами и официальными лицами, никаких доказательств применения отравляющих веществ найдено не было.

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14 апреля территория Сирии подверглась массовому ракетному обстрелу со стороны США, Великобритании и Франции. Всего по Дамаску было выпущено порядка 100 ракет, около 70 ракет были перехвачены сирийскими ПВО. В результате агрессии ни один человек не погиб, нанесённый урон инфраструктуре незначительный, что говорит о политических, а не военных целях атаки.

Вашингтон, Лондон и Париж заявили, что удары являются ответом на предположительное применение химического оружия в сирийском городе Дума 7 апреля. США и их союзники считают официальный Дамаск ответственным за химатаку, однако внятных доказательств этого не приводят. Российские военные специалисты не нашли подтверждений химатаки в Думе.