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Столтенберг назвал условие отказа НАТО от ядерного оружия

Политика

Мир не станет безопаснее, даже если военный блок избавится от всех своих ядерных запасов

Столтенберг назвал условие отказа НАТО от ядерного оружия
Иван Шилов © ИА REGNUM
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

Берлин, 10 февраля 2019, 22:51 — REGNUM  Страны Североатлантического альянса не будут избавляться от своих ядерных арсеналов, пока этого не сделают Китай и Российская Федерация. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг изданию Berliner Morgenpost.

«Цель НАТО — мир без ядерного оружия», — сказал Столтенберг.

При этом генсек НАТО добавил, что мир не станет безопаснее, даже если военный блок избавится от всех своих ядерных запасов. По его словам, Россия, Китай и другие страны не отказываются от ядерного арсенала.

7 февраля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью Westfälische Rundschau заявил, что Североатлантический альянс намерен продолжить работу по сохранению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

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