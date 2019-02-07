НАТО пытается снять с себя ответственность за разрушение ДРСМД – мнение

Москва, , 16:16 — REGNUM Заявления со стороны НАТО о готовности работать над сохранением ДРСМД выглядят утопично на фоне того, что происходит в настоящее время, полагает политолог Михаил Ремизов. Об этом он заявил 7 февраля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя соответствующее обещание генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга.

«Европейские союзники США по НАТО стоят перед сложной дилеммой: как, с одной стороны, поддержать США в их позиции по ДРСМД, а с другой — отстоять и обеспечить собственные интересы, которые пострадают от разрушения этого договора, — сказал Ремизов. — Пока решения этой задачи нет, и заявление Столтенберга выглядит утопичным на фоне того, что происходит».

Кроме того, Ремизов отметил, что в настоящее время есть два возможных сценария того, как могла бы разрешиться ситуация вокруг ДРСМД.

«Первый, малореалистичный, подразумевает расширение круга участников договора, прежде всего за счёт Китая, — сказал политолог. — И это действительно представляется малореальным, а заявление о желании заключить новый договор просто не означает ничего, кроме снятия с себя ответственности за прекращение его действия. Второй сценарий — ограничить действия договора европейским континентом или заключить новый договор, который будет ограничивать размещение вооружений соответствующей категории на европейском континенте. Здесь всё зависит от США. Не надо никого уговаривать. РФ в этом объективно заинтересована, и это решение, которое вполне может быть принято США и РФ с участием европейских держав при желании каждой из сторон».

Более того, как полагает Ремизов, обсуждение такого варианта могло бы стимулировать Китай поразмышлять на тему присоединения к договору такого рода.

«Но, судя по тем заявления, которые звучат, заявление Столтенберга не имеет другого смысла, кроме демонстрации благих намерений и снятия с себя ответственности за разрушение ДРСМД», — подытожил эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам президента США Дональда Трампа, Соединённые Штаты готовы рассмотреть возможность заключить другой договор по контролю над вооружением взамен Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, из которого Вашингтон намерен окончательно выйти в августе 2019 года.

«Возможно, мы сможем договориться о другом соглашении, подключив Китай и другие страны. Возможно, нет», — сказал глава Белого дома.

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