В НАТО заявили о намерении сохранить Договор РСМД

Вашингтон, , 10:01 — REGNUM Североатлантический альянс (НАТО) намерен продолжить работу по сохранению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в интервью Westfälische Rundschau.

«НАТО продолжит работу по сохранению договора и усилению контроля над вооружениями», — заявил Столтенберг, добавив, что альянс продолжит диалог с Россией в этом направлении.

Напомним, о намерении в одностороннем порядке выйти из ДРСМЛ президент США Дональд Трамп заявил в октябре 2018 года из-за якобы нарушений его условий со стороны Москвы. Речь идёт о наличии у России ракеты 9М729, которая якобы нарушает ранее подписанный договор

В начале февраля 2019 года глава Белого дома объявил, что Вашингтон начинает процедуру выхода из договора. Завершить процедуру планируется в августе 2019 года.

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