Франция решила активно противодействовать «Северному потоку — 2»

Париж, , 19:11 — REGNUM Власти Франции подтвердили свое намерение добиваться пересмотра газовой директивы Европейского союза, которая коснётся реализации проекта газопровода «Северный поток — 2». Соответствующее заявление выпустила сегодня, 7 февраля, пресс-служба министерства иностранных дел Франции.

В заявлении французского внешнеполитического ведомства сказано, что Парид намерен добиваться пересмотра газовой директивы Европейского союза, в частности, применения правил третьего энергетического пакета ко всем газопроводам с третьими странами, которые проходят по евросоюзной территории.

В случае пересмотра газовой директивы ЕС, третий энергопакет будет распространяться и на «Северный поток — 2».

«Франция рассчитывает поддержать принятие такой директивы. Работы с партнёрами, в частности с Германией, по изменениям, которые могут быть внесены в текст, продолжаются», — сказано в заявлении МИД Пятой республики.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, США используют все доступные им средства для остановки «Северного потока — 2» и пытаются заставить Германию покупать дорогой американский СПГ. По всей видимости в качестве инструмента давления на Германию теперь задействована и Франция.

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