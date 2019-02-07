Меркель: «Северный поток — 2» не сделает Германию зависимой от России

Братислава, , 18:24 — REGNUM Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что строительство газопровода «Северный поток — 2» не сделает ФРГ зависимой от Российской Федерации. Об этом Меркель заявила журналистам сегодня, 7 февраля, в Братислве, где она встречалась с лидерами стран Вышеградской группы (Польша, Чехия, Словакия и Венгрия).

«Становимся ли мы зависимыми от России из-за этого второго газопровода? Я говорю «нет», если мы одновременно проводим диверсификацию», — сказал Меркель.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти США всеми силами добиваются остановки строительства «Северного потока — 2» и пытаются заставить Германию покупать дорогой американский сжиженный газ. Берлин пока успешно противостоит давлению Вашингтона и постоянно заявляет, что «Северный поток — 2» — это исключительно коммерческий проект и обсуждать его с кем-либо германская сторона не намерена.

Тем не менее Вашингтон подключил своих евросоюзных сателлитов к давлению на Германию и Меркель уже была вынуждена заявить, что Берлин будет стремиться диверсифицировать свои закупки энергоносителей и по всей видимости в перспективе будет закупать американский СПГ.

Также Меркель настаивает на том, чтобы транзит российского газа через Украину был частично сохранен.