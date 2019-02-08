Колумбия аннулирует более 300 разрешений на въезд чиновникам Мадуро

Богота, , 14:57 — REGNUM Правительство Колумбии приостанавливает действие более 300 карт пограничной мобильности, выданных чиновникам, поддерживающим президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом сообщает испанское агентство EFE 8 февраля.

О решении запретить въезд для чиновников из числа сторонников Мадуро объявил руководитель миграционной службы Колумбии Кристиан Крюгер. Он совершил поездку по контрольно-пропускным пунктам на границе Колумбии с Венесуэлой, чтобы проконтролировать списки людей, въезжающих в страну с помощью карт пограничной мобильности.

По словам Крюгера, это затронет мэров, губернаторов, депутатов и членов семей венесуэльских госслужащих.

Карта пограничной мобильности — документ, выдаваемый властями Колумбии венесуэльцам, вынужденным часто пересекать границу двух стран. Он позволяет посещать приграничные территории Колумбии без сбора и предъявления дополнительных документов.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале февраля власти Колумбии объявили о разворачивании в приграничном городе Кукута единого командного центра для оказания гуманитарной помощи Венесуэле.

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