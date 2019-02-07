В МИД РФ прокомментировали предложение «гуманитарной помощи» Венесуэле

Москва, , 17:28 — REGNUM Предложение международной гуманитарой помощи, которую активно навязывает сообщество западных стран Венесуэле, стало вершиной политического цинизма. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 7 февраля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на очередном брифинге.

«Это верх цинизма: с одной стороны, вводить санкции, которые просто блокируют венесуэльскую экономику, а с другой стороны, предлагать помощь. Это просто край. В это невозможно поверить. С одной стороны, введение драконовских санкций, которые бьют напрямую и адресованы настоящим гражданам Венесуэлы, а не мнимым борцам за демократию. С другой стороны предлагается вот такая вот «сладенькая» помощь», — заявила Захарова.

Она отметила, что в настоящее время из-за введённых санкций в Венесуэле уже переполнены хранилища нефти, сложившаяся ситуация создаёт серьёзные экологические угрозы.

«Говорят о том, что под этой властью венесуэльцам живется плохо. Так не вводите санкции! Дайте государству жить и развиваться и самому решать собственные проблемы, а не усугубляйте их», — подчеркнула она.

Напомним, что лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо 23 января объявил себя главой государства на период действия временного правительства. Ранее он объявил о начале сбора гуманитарной помощи для Венесуэлы и заявил, что она будет собираться в трёх точках — в Бразилии, в колумбийском городе Кукута, который расположен прямо на границе с Венесуэлой, и на одном из островов в Карибском море.