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Колумбия разворачивает единый командый пункт на границе с Венесуэлой

Политика

Это происходит при содействии венесуэльского оппозиционного лидера Хуана Гуайдо

Кукута, Колумбия, 5 февраля 2019, 10:01 — REGNUM  Колумбия разворачивает единый командный пункт в городе Кукута, расположенном вблизи границы с Венесуэлой, передает испанское агентство EFE.

4 февраля Национальное управление Колумбии по контролю за рисками стихийных бедствий заявило о создании в Кукуте единого командного пункта, в котором будет координироваться и приниматься международная гуманитарная помощь для жителей Венесуэлы. Колумбийские власти работают вместе с «временным президентом» Венесуэлы Хуаном Гуайдо в области материально-технического обеспечения для доставки гуманитарной помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, испанские газеты писали о посещении приграничной Кукуты высокопоставленными военными США. Это произошло в конце января. Правительство Николаса Мадуро заявляет, что на территории Колумбии ведется подготовка к военному вторжению в Венесуэлу.

Читайте ранее в этом сюжете: Военное руковоство США посещает границу Колумбии с Венесуэлой — СМИ

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Политический кризис в Венесуэле
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