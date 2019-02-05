Колумбия разворачивает единый командый пункт на границе с Венесуэлой

Кукута, Колумбия, , 10:01 — REGNUM Колумбия разворачивает единый командный пункт в городе Кукута, расположенном вблизи границы с Венесуэлой, передает испанское агентство EFE.

4 февраля Национальное управление Колумбии по контролю за рисками стихийных бедствий заявило о создании в Кукуте единого командного пункта, в котором будет координироваться и приниматься международная гуманитарная помощь для жителей Венесуэлы. Колумбийские власти работают вместе с «временным президентом» Венесуэлы Хуаном Гуайдо в области материально-технического обеспечения для доставки гуманитарной помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, испанские газеты писали о посещении приграничной Кукуты высокопоставленными военными США. Это произошло в конце января. Правительство Николаса Мадуро заявляет, что на территории Колумбии ведется подготовка к военному вторжению в Венесуэлу.

Читайте ранее в этом сюжете: Военное руковоство США посещает границу Колумбии с Венесуэлой — СМИ