Отдаст ли ЕР Хабаровский край ЛДПР на выборах в краевую думу?

Хабаровск, , 08:47 — REGNUM В Хабаровском крае в преддверии масштабной выборной кампании, которая пройдёт в регионе в сентябре 2019 года, начались обсуждения вероятных победителей. Жители региона будут выбирать депутатов Законодательной думы края, в краевой столице пройдут выборы в гордуму. Эксперты высказывают полярно противоположные прогнозы. Одни дают большие шансы ЛДПР, а также самовыдвиженцам, другие называют сценарий, при котором ЛДПР в регионе могла бы стать партией №1, утопичным, передаёт корреспондент ИА REGNUM,

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Политолог, заведующий научно-исследовательской лабораторией Дальневосточного института управления РАНХиГС Юрий Березутский даёт высокие шансы на предстоящих выборах в Хабаровском крае ЛДПР. По крайней мере, по мнению эксперта, если бы выборы состоялись завтра, то шансы у этой партии были бы более чем велики.

«Доверие к ЛДПР примерно на уровне 29%, к «Единой России» — 25%, у КПРФ порядка 12%, у «Справедливой России» — 3,5%. При этом 39% жителей сказали, что вообще не доверяют никаким партиям. Есть прогноз, что кандидатам от «Единой России» будет очень сложно побеждать. Хорошие шансы будут на выборах у самовыдвиженцев», — сказал эксперт в интервью региональному «ДВ-Новости».

По мнению Юрия Березутского, за «Единой Россией» тянется шлейф непопулярных реформ, а победа Сергея Фургала в Хабаровском крае показала, что избирательной системе можно доверять.

При этом политолог считает, что данные телеграм-каналов о том, что рейтинги ЕР в январе упали до минимума, следует воспринимать скептически.

«Чтобы говорить об этом точно, нужно делать замеры. Но, по моим ощущениям как социолога, пропасти между «Единой Россией» и ЛДПР сейчас нет. Каких-то масштабных событий, высказываний, решений губернатора — выходца из ЛДПР, которые могли бы изменить ситуацию, в последнее время не было», — добавил Березутский.

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Политтехнолог Константин Скрипников считает, что победа ЛДПР на выборах в региональный парламент — сценарий утопический и невозможный.

«За всю историю выборов в Хабаровском крае ни один одномандатник от ЛДПР не победил. Они всегда проходили по спискам. А, как мы знаем, правящая фракция в Закдуме края, «Единая Россия», сейчас проводит масштабную реформу, которая завершится ближе к осени. Смысл реформы в изменении соотношения числа депутатов, которых избирают по одномандатным округам и партийным спискам. Примерно две трети регионального парламента будут избираться по одномандатным округам. Думаю, что «Единая Россия» будет активно использовать самовыдвиженцев, которые потом войдут во фракцию ЕР. Единороссы могут создать коалицию с КПРФ, со «Справедливой Россией». А ЛДПР без коалиции с КПРФ не победить. А как мы знаем, именно КПРФ не поддержала губернатора Сергея Фургала в его противостоянии с думскими единороссами по поводу нашумевшего закона, который назвали «ограничением полномочий губернатора». Согласно этому закону, дума утверждает назначения ряда высших должностных лиц краевого правительства. Несмотря на яростное сопротивление Фургала, законопроект уже прошёл второе чтение и наверняка будет принят. При поддержке, повторю, КПРФ. Думаю, что чудес на осенних выборах ждать не стоит. Одно дело, когда на выборах губернатора народ голосовал против Шпорта и победил Фургал, другое дело выборы в краевой парламент. Хотя потрудиться единороссам придётся ударно — ситуация очень непростая», — считает Скрипников.

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Как сообщало ИА REGNUM, на выборах губернатора Хабаровского края в сентябре 2018 года победил выдвиженец ЛДПР, экс-депутат ГД РФ Сергей Фургал. Сенатором от Хабаровского края стала его «правая рука», экс-депутат Законодательной думы Хабаровского края Елена Грешнякова.

Это дало множество поводов говорить о росте «акций» ЛДПР в регионе. Однако многие эксперты в последнее время скептически оценивают деятельность губернатора от ЛДПР Сергея Фургала и говорят о кризисе управления в регионе.

Эксперт ИА REGNUM доктор политических наук Илдус Ярулин полагает, что есть и определённая кампания против губернатора, есть и многочисленные ошибки как его самого, так и его команды, и, хотя говорить о кризисе управления пока рано, но новому главе края стоит пересмотреть многие позиции. В частности, новый губернатор до настоящего времени не сформировал правительство. Многие ключевые посты пусты. Из правительства края бегут министры, в том числе и те, кого принимал на работу уже Фургал. Эксперт считает, что сейчас происходит некая проверка губернатора — справится ли он с управлением регионом или нет.

Пока процесс идёт очень сложно. В этой связи вряд ли стоит говорить о том, что ЛДПР найдёт такие внутренние резервы, которые помогут ей стать партией №1 в Хабаровском крае, — пока таких резервов не нашлось даже на формирование команды правительства региона.