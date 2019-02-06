Россию хотят наказать за Сирию новыми санкциями: Радио REGNUM

Москва, 6 февраля 2019, 17:00 — REGNUM
- В США одобрены санкции против союзников Сирии;
- Македония — на пути в ЕС и НАТО;
- Как к Венесуэле агрессивно применяют «политическую инженерию»;
- В Екатеринбурге предложили отменить бесплатное питание в младших классах;
- О виновниках колебаний рубля.
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