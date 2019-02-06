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МИД России: к Венесуэле агрессивно применяют «политическую инженерию»

Политика

Трагедии Югославии, Ирака, Ливии и Украины уроком не стали

Ашхабад, 6 февраля 2019, 14:18 — REGNUM  Западные страны беззастенчиво применяют в отношении Венесуэлы методы «политической инженерии». Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров во время выступления в Ашхабаде.

Лавров выразил сожаление, что власти западных стран так и извлекли уроков из трагедий Югославии, Ирака, Ливии и Украины. Теперь весьма беззастенчиво и агрессивно то же самое делается по отношению к Венесуэле, заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце января, на фоне массовых протестов против действующего президента Николаса Мадуро, опплзиционный лидер Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным главой государства. США и большинство стран Евросоюза поддержали Гуайдо. Россия, Китай, Сирия, Турция и ряд других стран выступили на стороне Мадуро.

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Политический кризис в Венесуэле
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