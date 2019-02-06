В Кремле назвали виновных в колебаниях рубля

Москва, , 13:44 — REGNUM В настоящее время макроэкономические показатели в России стабильны, однако зафиксированы и колебания, которые чаще всего провоцируют спекулянты, заявил 6 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на форуме «Медиадень».

"Макроэкономически все стабильно, бывают колебания, которые во многом провоцируются спекулянтами», — заявил Песков, добавив, что у Центрального банка есть все необходимые для работы инструменты.

Как сообщало ИА REGNUM, на торгах 5 февраля рубль снова начал расти по отношению к доллару и евро. Утром российская валюта демонстрировала неоднозначную динамику, повышаясь по отношению к евро и дешевея по отношению к доллару. К вечеру рубль немного вырос к доллару — на 0,04%, а к евро вырос значительно больше, на 0,22%.

Читайте также: На рубль действуют разнонаправленные факторы