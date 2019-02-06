El País: Шесть стран ЕС не признали Гуайдо главой Венесуэлы. Почему?

Мадрид, , 12:20 — REGNUM К 5 февраля 22 государства Европейского союза (ЕС) признали венесуэльского оппозиционера Хуана Гуайдо временным президентом южноамериканской страны. По различным причинам его не признают Италия, Греция, Ирландия, Румыния, Словакия и Кипр, пишет испанская газета El País.

Италия является единственной державой ЕС, не признавшей Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы. Это происходит из-за внутренних разногласий в правящей коалиции, состоящей из «Движения 5 звезд» и правой «Лиги». Однако наличие спора внутри правительства не означает, что Италия поддерживает президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Лидер «Лиги» Маттео Сальвини считает Мадуро «красным диктатором», однако «Движение 5 звезд» навязывает ему принцип невмешательства во внутренние дела других государств. Министр иностранных дел Италии Энцо Моаверо Миланези не озвучил своей позиции, но планирует выступить на конференции в Уругвае 7 февраля, организованной нейтральными странами.

Правительство Греции под руководством премьер-министра Алексиса Ципраса, лидера левой партии СИРИЗА, имеет четкое обоснование своей позиции. Оно присоединилось к Мексике и Уругваю, призвавших к уважению суверенитета Венесуэлы и принципа невмешательства. Будущие члены партии СИРИЗА поддерживали хорошие отношения с прежним лидером Венесуэлы, покойным Уго Чавесом.

«С Венесуэлой ЕС должен действовать как автономный глобальный игрок, в соответствии со своими собственными принципами демократии, верховенства закона и прав человека», — заявил 4 февраля в Брюсселе заместитель министра иностранных дел Греции Георгиос Катругалос.

Ирландия, Словакия, Румыния и Кипр придерживаются декларации, согласованной ЕС 26 января, в которой содержится призыв к немедленному созыву досрочных президентских выборов в Венесуэле. Эти страны озвучивали угрозы применения мер против Мадуро вплоть до признания «другого президента», однако не назвали никаких сроков и имен.

Ирландия подчеркивает, что ее непризнание Гуайдо не связано с ее традиционным нейтралитетом: ее нейтралитет касается военных вопросов, но не политических.

Румыния, государство-председатель Совета ЕС в этом полугодии, выступает в поддержку декларации от 26 января. Как уверяет ее правительство, в настоящее время позиция подвергается анализу, и решение Румынии будет озвучено в ближайшее время.

В департаменте верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини подчеркивают, что единодушная позиция 28 партнеров ЕС была бы предпочтительнее.

«Но то, что некоторые страны не признают [Гуайдо], не означает, что они не думают так же, как и остальные», — говорит источник.

Как сообщало ИА REGNUM, попытка государственного переворота в Венесуэле произошла 23 января. США и их союзники в Латинской Америке признали главу оппозиционного парламента — Национальной ассамблеи — Хуана Гуайдо немедленно. Страны ЕС пообещали признать его главой государства, если действующий президент Николас Мадуро не объявит о досрочных президентских выборах. 4 февраля ведущие страны ЕС заявили о признании Гуайдо временным президентом Венесуэлы.

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