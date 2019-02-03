Китай продолжает поддерживать законные власти Венесуэлы

Пекин, , 21:53 — REGNUM Президент Венесуэла Николас Мадуро обратился с призывом к лидерам оппозиции отказаться от помощи вмешательству США во внутриполитическую ситуацию в стране и самостоятельно, в рамках суверенитета, найти пути разрешения поразившего страну политического кризиса, сообщает 3 февраля Синьхуа со ссылкой на венесуэльские СМИ.

Характеризуя ситуацию в Венесуэле, китайские СМИ подчеркивают, что страна страдает от внутренних политических волнений, которые достигли апогея с 23 января, когда лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя «временным президентом» и был признан США и рядом их сателлитов.

Синьхуа особо отмечает, что Китай, как и ряд стран региона Латинской Америки — Мексика, Уругвай, Боливия — предложили противоборствующим сторонам начать национальный диалог во имя примирения и недопущения кровопролития.