Мексика и Уругвай созывают международную конференцию, посвященную Венесуэле

Монтевидео, , 07:41 — REGNUM Правительства Мексики и Уругвая созывают международную конференцию в Монтевидео, посвященную текущим событиям в Венесуэле, передает канал TeleSur.

30 января министерство иностранных дел Уругвая опубликовало коммюнике о созыве конференции с участием представителей различных государств и международных организаций.

«Цель конференции — заложить основы для создания нового механизма диалога, который поможет восстановить стабильность и мир в этой стране с привлечением всех венесуэльских сил», — говорится в тексте.

Организаторы ожидают участия не менее десяти делегаций из заинтересованных государств. Конференция пройдет 7 февраля в столице Уругвая.

Как сообщало ИА REGNUM, в день попытки государственного переворота в Венесуэле 23 января Мексика и Уругвай сделали совместное заявление с призывом к мирному решению конфликта. Эти две страны стали одними из немногих в Латинской Америке, не признавших самопровозглашенного «временного президента» Венесуэлы Хуана Гуайдо главой государства.

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