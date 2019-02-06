В Кремле прокомментировали гонения на RT и Sputnik в Британии

Москва, , 11:40 — REGNUM Российский телеканал RT и агентство Sputnik подвергаются в Великобритании гонениям, что вынуждает Москву обращать внимание на соответствие законодательству британских средств массовой информации в России, заявил 6 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В Великобритании наши средства массовой информации — RT и Sputnik — подвергаются гонениям», — заявил Песков на форуме «Медиадень».

По его словам, право российских СМИ на работу, распространение информации и сбор информации ограничивается, поэтому Москва обращает внимание на британские МИ на предмет их соответствия действующему российскому законодательству.

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Представитель Кремля также считает, что в России цензуры нет, лучшим подтверждением этому является радиостанция «Эхо Москвы».

Напомним, ранее британский медийный регулятор Ofcom обвинил в нарушении правил вещания российский телеканал RT в Великобритании. Якобы российский телеканал не соблюдал принцип беспристрастности при освещении ряда событий. Теперь телеканалу грозит штраф в размере 250 тыс. фунтов стерлингов.

По словам главного редактора RT Маргариты Симоньян, Ofcom получил прямые указания от премьер-министра Великобритании Терезы Мэй оказать давление на российский телеканал.

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