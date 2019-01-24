В Великобритании ведущего RT арестовали «за домогательства»

Эдинбург, Великобритания, , 15:06 — REGNUM В Эдинбурге был арестован бывший первый министр Шотландии и ведущий телеканала RT Алекс Салмонд. Об этом пишет Evening Standard.

Главред телеканала Маргарита Симоньян написала в своем Telegram, что Салмонду предъявлено обвинение в сексуальных домогательствах, однако он обвинения отвергает, называя дело политически мотивированным.

Также сообщается, что на прошлой неделе в суде развалилось гражданское дело против Салмонда, теперь же политический деятель арестован по уголовному обвинению.

По данным британских СМИ, в домогательствах пятилетней давности экс-министра обвиняют два сотрудника его администрации.