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В Великобритании ведущего RT арестовали «за домогательства»

Политика

В приставаниях пятилетней давности экс-министра обвиняют два сотрудника его администрации

Эдинбург, Великобритания, 24 января 2019, 15:06 — REGNUM  В Эдинбурге был арестован бывший первый министр Шотландии и ведущий телеканала RT Алекс Салмонд. Об этом пишет Evening Standard.

Главред телеканала Маргарита Симоньян написала в своем Telegram, что Салмонду предъявлено обвинение в сексуальных домогательствах, однако он обвинения отвергает, называя дело политически мотивированным.

Также сообщается, что на прошлой неделе в суде развалилось гражданское дело против Салмонда, теперь же политический деятель арестован по уголовному обвинению.

По данным британских СМИ, в домогательствах пятилетней давности экс-министра обвиняют два сотрудника его администрации.

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