«Придраться не к чему» – Симоньян о претензиях Ofcom к телеканалу RT

Москва, , 13:28 — REGNUM Указание оказать давление на телеканал RT британский регулятор Ofcom получил от премьер-министра Великобритании Терезы Мэй. Это 21 декабря в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале предположила главный редактор телеканала Маргарита Симоньян.

«Всё началось весной, когда случились Скрипали, и в какой-то момент Тереза Мэй сказала, что будут предприняты все меры против российской пропаганды, как они нас всегда называют, — рассказала Симоньян. — Тогда стало очевидно, что она сделает всё, чтобы нас закрыть. И понятно, что она дала указание этому регулятору Ofcom, который давно надо переименовать в Обком».

По её словам, Ofcom действовал, опираясь в числе прочего на жалобы, которые поступали от зрителей.

«Ofcom проверяет и выносит решение, — сказала Симоньян. — Жалобы приходят не только на нас. И на британские телепередачи жалуются больше, чем на нас. Так, одна британская компания получила 6 тысяч жалоб на один свой фильм, в котором она высмеивала одну из британских партий, и дело открыто не было, несмотря на шесть тысяч жалоб. По нам начинают дела, если пожаловался кто-то один».

По её словам, Ofcom выдвинул претензии к телеканалу RT в частности из-за того, что RT, освещая в своём сюжете цыганские погромы на Украине, «недостаточно полно отразил точку зрения погромщиков».

«Мы делали сюжет, что во Львове проводится конкурс детских рисунков по поводу дивизии СС «Галичина», — рассказала Симоньян. — Нам Ofcom британский объявил, что мы недостаточно представили альтернативную точку зрения. То есть точку зрения СС».

Также, по словам Симоньян, претензии телеканалу выдвигались в связи с тем, что его ведущий во время эфира перебил бывшего американского посла, а официальное заявление Минобороны РФ телеканал не «подверг сомнению».

«У нас не нашли ни одного признака того, что называют fake news, — сказала Симоньян. — Все претензии, которые нам предъявлены, связаны исключительно с их так называемым принципом беспристрастности. Придраться больше не к чему».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, британский регулятор Ofcom обнаружил якобы нарушения правил вещания телеканала RT в Великобритании, и теперь телеканалу грозит штраф в размере 250 тысяч фунтов стерлингов.

В заявлении Ofcom говорится о семи выпусках телепередач в 2018 году, в которых якобы не соблюдался принцип беспристрастности. Руководство телеканала не согласно с выводами медиарегулятора и считает, что Ofcom не учёл аргументы RT, предъявленные в ходе расследования.

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