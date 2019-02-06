Трамп не исключил возможности заключения нового Договора РСМД

Вашингтон, , 07:42 — REGNUM Соединённые Штаты готовы рассмотреть возможность заключить другой договор по контролю над вооружением взамен Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, из которого Вашингтон намерен окончательно выйти в августе 2019 года. Об этом глава Белого дома заявил в ходе выступления с ежегодным посланием перед Сенатом и палатой представителей Конгресса США.

«Возможно, мы сможем договориться о другом соглашении, подключив Китай и другие страны. Возможно, нет», — приводит РИА Новости слова американского лидера.

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Госдеп: США продолжат соблюдать ДРСМД до середины 2019 года

Если другое соглашение заключить не удаться, в этом случае, по заявлению Трампа, США намерены вкладывать больше средств в новые военные разработки, что «опередить всех остальных».

Американский лидер также напомнил, что решение о выходе из ДРМСД было принято из-за «неоднократных нарушений со стороны России». В то время как сами США этот договор «полностью выполняли».

Напомним, глава МИД РФ Сергей Лавров на днях заявил, что США до сих пор не предоставили никаких доказательств и фактов нарушения со стороны Москвы Договора РСМД.

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Как сообщало ИА REGNUM, 20 октября 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о намерении выйти из Договора РСМД из-за нарушений его условий со стороны России. Речь идёт о наличии у Москвы ракеты 9М729, которая якобы нарушает ранее подписанный договор.

4 декабря 2018 года США выдвинули России ультиматум, дав 60 дней на разрешение ситуации с вероятным нарушением договора. После истечения этого срока — 2 февраля — глава Белого дома официально сообщил, что Вашингтон начинает процедуру выхода из ДРСМД, которая должна завершиться в августе 2019 года. Если Россия не «вернётся к соблюдению» договора, США через шесть месяцев намерены полностью выйти из него. При этом до этого срока Вашингтон будет соблюдать условия ДРМСД.

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