Лавров: Фактов нарушения Москвой ДРСМД Вашингтон до сих пор не предоставил

Москва, , 11:28 — REGNUM Соединённые Штаты продолжают обвинять Россию в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), но делают это голословно. Об этом 5 февраля заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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ПО словам главы российского внешнеполитического ведомства, никаких доказательств и фактов имеющего место нарушения договора Вашингтон до сих пор не предоставил.

«Ни одного факта нам предоставлено не было», — заявил Лавров.

Также дипломат отметил, что при этом Вашингтон всеми силами и любой ценой стремится сохранить своё доминирование на мировой арене

«Мы видим, как систематически расшатываются основы сформированной после Второй мировой войны архитектуры безопасности, разрушаются важнейшие договоренности в области поддержания стратегической стабильности», — приводит ТАСС слова главы МИД РФ.

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Как сообщало ИА REGNUM, о выходе США в одностороннем порядке из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил в октябре 2018 года. Вашингтон обвинил Россию в нарушении условий договора из-за наличия у Москвы ракеты 9М729. Однако выполнение обязательств в рамках договора США приостановили только со 2 февраля 2019 года. Такое решение было принято по истечении 60 дней — срока выдвинутого России со стороны США ультиматума, в течение которого Москва должна была решить ситуацию с вероятным нарушением договора. Как заявили в Вашингтоне, Россия никаких действий не предприняла.

Процесс по выходу США из договора займёт полгода и завершится в августе 20 189 года. до этого времени Вашингтон намерен соблюдать условия договора.

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