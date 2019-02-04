Госдеп: США продолжат соблюдать ДРСМД до середины 2019 года

Вашингтон, , 23:27 — REGNUM Вашингтон намерен соблюдать условия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в течение ближайшего полугода. Об этом 4 февраля заявила представитель госдепартамента США Ванесса Аскер в интервью британской телерадиокомпании «Би-би-си».

По её словам, несмотря на приостановку своего участия в договоре, Соединённые Штаты всё ещё связаны его условиями.

При этом, как заявила Аскер, в ближайшие месяцы американская сторона намерена «продолжить изучение возможностей для ответных мер на нарушение договора Россией». Вашингтон исходит из того, что это послужит для Москвы «дополнительным стимулом для того, чтобы пересмотреть свою позицию относительно прекращения действия ДРСМД».

Как передавало ИА REGNUM, 2 февраля глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что США прекращают выполнять свои обязательства в рамках ДРСМД и запускают процедуру расторжения соглашения. Через шесть месяцев Вашингтон намерен полностью выйти из договора, если Россия не «вернётся к его соблюдению».

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