Экспорт нефти из Венесуэлы снизился из-за санкций США — СМИ

Вашингтон, , 13:41 — REGNUM Нефтяная промышленность Венесуэлы погрузилась в «глубокий кризис» из-за ограничительных мер со стороны США. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

«Экспорт сырой нефти из Венесуэлы резко сократился, поскольку новые американские санкции подталкивают нефтяную промышленность страны к краху», — передает вещатель.

Источники издания отмечают, что Каракас не может реализовать «черное золото» за рубежом, поэтому добыча нефти в стране сокращается.

По их словам, чуть ли не единственным источником доходов для официальных властей Венесуэлы является именно продажа сырой нефти. Однако ограничительные меры Вашингтона мешают «режиму Николаса Мадуро» получить оплату за сырье.

Как передавало ИА REGNUM, 28 января власти США приняли решение заблокировать активы государственной нефтегазовой компании Венесуэлы PDVSA. Речь идет о блокировке $7 млрд, принадлежащих компании.

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