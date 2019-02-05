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Экспорт нефти из Венесуэлы снизился из-за санкций США — СМИ

Политика

28 января власти США приняли решение заблокировать активы государственной нефтегазовой компании Венесуэлы PDVSA

Экспорт нефти из Венесуэлы снизился из-за санкций США — СМИ
Иван Шилов © ИА REGNUM
Нефть

Вашингтон, 5 февраля 2019, 13:41 — REGNUM  Нефтяная промышленность Венесуэлы погрузилась в «глубокий кризис» из-за ограничительных мер со стороны США. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

«Экспорт сырой нефти из Венесуэлы резко сократился, поскольку новые американские санкции подталкивают нефтяную промышленность страны к краху», — передает вещатель.

Источники издания отмечают, что Каракас не может реализовать «черное золото» за рубежом, поэтому добыча нефти в стране сокращается.

По их словам, чуть ли не единственным источником доходов для официальных властей Венесуэлы является именно продажа сырой нефти. Однако ограничительные меры Вашингтона мешают «режиму Николаса Мадуро» получить оплату за сырье.

Как передавало ИА REGNUM, 28 января власти США приняли решение заблокировать активы государственной нефтегазовой компании Венесуэлы PDVSA. Речь идет о блокировке $7 млрд, принадлежащих компании.

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Санкции США против Венесуэлы
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