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Нефть растёт в цене после новых санкций США против Венесуэлы

Экономика

За месяц нефть Brent продемонстрировала самый сильный рост с апреля 2016 года

Нефть растёт в цене после новых санкций США против Венесуэлы
The Photographer
Нефтяной танкер. Венесуэла

Лондон, 29 января 2019, 18:50 — REGNUM  Мировые цены на нефть начали рост после новых санкций США в отношении Венесуэлы, 29 января передает агентство Reuters.

К настоящему моменту нефть марки Brent подорожала на $1,31, до $61,24 за баррель. Нефть марки WTI подорожала на $1,32, до $53,31 за баррель.

После провального окончания года в январе 2019-го нефть Brent уже продемонстрировала самый сильный рост с апреля 2016 года.

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Динамика цен на нефть и нефтепродукты
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