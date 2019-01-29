Нефть растёт в цене после новых санкций США против Венесуэлы

Лондон, , 18:50 — REGNUM Мировые цены на нефть начали рост после новых санкций США в отношении Венесуэлы, 29 января передает агентство Reuters.

К настоящему моменту нефть марки Brent подорожала на $1,31, до $61,24 за баррель. Нефть марки WTI подорожала на $1,32, до $53,31 за баррель.

После провального окончания года в январе 2019-го нефть Brent уже продемонстрировала самый сильный рост с апреля 2016 года.

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