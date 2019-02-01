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Майк Пенс призвал «положить конец диктатуре Мадуро»

Политика

«Сейчас не время для диалога. Настало время для действий»

Майами, США, 1 февраля 2019, 23:48 — REGNUM  Вице-президент США Майк Пенс призвал к свержению «диктатуры Мадуро» на митинге во Флориде, 1 февраля передает агентство Reuters.

«Сейчас не время для диалога. Настало время для действий. Настало время раз и навсегда положить конец диктатуре Мадуро», — заявил Пенс собравшимся на митинг в Майями.

Пенс отметил, что правительство США готово работать только с «временным правительством Венесуэлы, Национальным собранием и президентом Гуайдо». После установления их власти США обещает гуманитарную помощь всем нуждающимся гражданам Венесуэлы.

«Американский народ соберет наши ресурсы и ресурсы стран всего мира, чтобы обеспечить миллионы людей гуманитарной помощью», — пообещал Пенс.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 января лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя главой республики. США и их союзники в Латинской Америке признали Гуайдо «временным президентом» Венесуэлы. Реальной властью в стране остается законно избранный президент Николас Мадуро.

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Политический кризис в Венесуэле
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