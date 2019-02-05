Выписка президента Бразилии отложена из-за осложнений после операции

Сан-Паулу, Бразилия, , 12:53 — REGNUM Президент Бразилии Жаир Болсонару не будет выписан из госпиталя в запланированный срок из-за возникших осложнений после хирургической операции. Об этом 4 февраля сообщил его пресс-секретарь Отавиу ду Регу Баррош, пишет боливийская газета El Deber.

«Среда (6 февраля — прим. ИА REGNUM ) не будет днем выписки президента, так как он вошел в состояние, при котором назначаются антибиотики в течение минимум семи дней. Этот срок начинается с сегодняшнего дня», — сказал Баррош на пресс-конференции.

63-летний Болсонару перенес операцию по удалению колостомического мешка в Израильской клинике имени Альберта Эйнштейна в Сан-Паулу 28 января. По плану восстановление должно было занять 10 дней, однако 3 февраля у президента поднялась температура, а результаты лабораторных анализов заставили врачей отложить выписку. На время отсутствия Болсонару некоторые его обязанности выполняет вице-президент Гамильтон Мурао.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2018 года Жаир Болсонару подвергся нападению во время предвыборного мероприятия в штате Минас-Жерайс. Он получил ножевое ранение в живот. Рана не угрожала жизни, однако потребовала нескольких хирургических вмешательств.

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