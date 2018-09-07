Покушавшийся на жизнь кандидата в президенты Бразилии все объяснил

Бразилиа, , 04:16 — REGNUM Причиной нападения на кандидата в президенты Бразилии Жаира Болсонару стали идейное несогласие, сообщает портал G1.

Задержанный по подозрению в нападении на Болсонару бразилец Аделиу Бислу ди Оливейра дал показания. Мотивом своих действий он назвал идеологические разногласия. К тому же он упомянул о «личном мотиве».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ди Оливейру подозревают в нападении на Болсонару, который был ранен ножом в живот на предвыборных мероприятиях, после чего оказался на больничной койке.

Рана Болсонару оказалась неглубокой. Ди Оливейра был задержан, но прежде — избит сторонниками пострадавшего.

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