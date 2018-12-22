Полиция Бразилии ищет заказчика покушения на Жаира Болсонару

Бразилиа, , 11:21 — REGNUM Федеральная полиция Бразилии провела обыск в квартире Заноне Мануэля де Оливейры Жуниора — адвоката человека, ранившего ножом тогда еще кандидата в президенты страны Жаира Болсонару, передает канал TeleSur 21 декабря.

Полиция расследует версию, согласно которой нападение на Болсонару могло быть чьим-либо заказом. Следователи ищут источник финансирования Оливейры Жуниора. Они выясняют, оплачивает ли его работу преступная или какая-либо политическая организация. Сам адвокат отказался отвечать на этот вопрос по требованию своего клиента.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре этого года Жаир Болсонару был атакован Аделиу Биспу де Оливейрой во время предвыборного мероприятия. Нападавший объяснил свой поступок политическими убеждениями и «личным мотивом».

Инаугурация избранного президента Бразилии Жаира Болсонару пройдет в первый день нового года. 20 января медики удалят из его организма колостомический мешок, который был установлен после ранения в живот.

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