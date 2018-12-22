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Полиция Бразилии ищет заказчика покушения на Жаира Болсонару

Политика

Адвокат нападавшего не раскрывает имя своего спонсора

Полиция Бразилии ищет заказчика покушения на Жаира Болсонару
Жаир Болсонару

Бразилиа, 22 декабря 2018, 11:21 — REGNUM  Федеральная полиция Бразилии провела обыск в квартире Заноне Мануэля де Оливейры Жуниора — адвоката человека, ранившего ножом тогда еще кандидата в президенты страны Жаира Болсонару, передает канал TeleSur 21 декабря.

Полиция расследует версию, согласно которой нападение на Болсонару могло быть чьим-либо заказом. Следователи ищут источник финансирования Оливейры Жуниора. Они выясняют, оплачивает ли его работу преступная или какая-либо политическая организация. Сам адвокат отказался отвечать на этот вопрос по требованию своего клиента.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре этого года Жаир Болсонару был атакован Аделиу Биспу де Оливейрой во время предвыборного мероприятия. Нападавший объяснил свой поступок политическими убеждениями и «личным мотивом».

Инаугурация избранного президента Бразилии Жаира Болсонару пройдет в первый день нового года. 20 января медики удалят из его организма колостомический мешок, который был установлен после ранения в живот.

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