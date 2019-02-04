Киргизия хочет вторую военную базу из меркантильных соображений – мнение

Бишкек, , 16:36 — REGNUM «Развертывание дополнительного военного контингента означает открытие финансирования как по официальным каналам, например, платы за аренду, так и неофициальным, которые проходят по статьям «оказание гуманитарной помощи» или «финансирование программ сотрудничества», — киргизстанский политолог Марат Казакбаев прокомментировал ИА REGNUM предложение Бишкека об открытии второй российской военной базы на юге страны.

По мнению эксперта, Бишкек вновь заговорил об открытии второй российской военной базы не потому, что «опасается за свою безопасность».

«Наличие российской военной базы «Кант» недалеко от киргизской столицы полностью обеспечивает интересы ОДКБ в вопросах безопасности. Для этого нет нужды открывать вторую базу».

Собеседник редакции выразил уверенность в том, что настоящие причины этой инициативы киргизская сторона не озвучивает. Однако, о них не трудно догадаться с учетом «экономического положения Бишкека».

По словам Казакбаева, первая причина заключается в том, что Киргизии остро не хватает денег. Второй вероятной причиной аналитик назвал возможное создание «рабочих мест» для жителей той области, в которой теоретически может появиться российская военная база.

«В стране вообще плохо с работой. И если в столице еще можно поискать что-то подходящее, то в регионах с этим совсем туго. Видимо, Бишкек рассматривает этот проект в качестве возможности трудоустроить киргизстанцев», — предположил он.

При этом политолог отметил, что сама идея «может быть интересна, но не в предложенном Бишкеком формате».

«Может быть, нужно обсуждать не базу, а создание Объединенной группировки войск России и Киргизии? Тем более, что этот вопрос уже поднимали год назад во время совместных военных учений в Иссык-Кульской области. Но к окончательному решению стороны так и не пришли», — напомнил Казакбаев.

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