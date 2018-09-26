Крупные учения стран СНГ пройдут четыре раза до конца 2018 года

Чолпон-Ата, Киргизия, , 11:19 — REGNUM Ряд крупных военных мероприятий ожидается на территории СНГ до конца 2018 года. Учения пройдут в Казахстане, Таджикистане и России, сообщил 26 сентября командующий войсками Центрального военного округа генерал-лейтенант Александр Лапин на закрытии совместных антитеррористических учений «Иссык-Куль — Антитеррор — 2018».

В текущем году Казахстан примет учения «Поиск-2018», а Таджикистан — «Рубеж-2018». Маневры «Воздушный мост» и «Нерушимое братство» пройдут на территории России.

Все мероприятия призваны показать мировому сообществу сплоченность стран-участников, их боевой потенциал и способность в короткие сроки создать в Центральной Азии объединенную группировку сил, отметил командующий войсками.

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Говоря о завершившихся учениях, Лапин отметил, что за три года более чем в четыре раза увеличилась насыщенность программы боевой подготовки. Военные разных стран вместе провели 17 учений и тренировок. Такие мероприятия служат ответом на угрозы международного терроризма, одним из источников которого является Афганистан.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре в Киргизии в очередной раз прошли совместные антитеррористические учения компетентных органов стран-участниц СНГ «Иссык-Куль — Антитеррор — 2018». Их участниками стали подразделения органов безопасности и спецслужб Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана.