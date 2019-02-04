«Впервые об этом слышим»: Лавров об открытии второй военной базы в Киргизии

Бишкек, , 15:16 — REGNUM «Это не наша инициатива, мы впервые о ней услышали», — заявил на встрече со студентами и преподавателями Киргизско-Российского Славянского университета министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя информацию о возможном появлении на территории Киргизии еще одной российской военной базы.

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, власти России и Киргизии пока еще не рассматривали эту инициативу, а потому давать по ней комментарии преждевременно.

«Будем готовы обсуждать с нашими киргизскими друзьями те идеи, которые у них формируются в целях безопасности», — добавил он.

В ходе встречи министров иностранных дел России и Киргизии вопрос об открытии второй российской военной базы на юге республики также не обсуждался. Об этом Сергей Лавров и Чингиз Айдарбеков сообщили на пресс-конференции.

«Мне сегодня задали этот вопрос на встрече со студентами, но официального предложения от киргизской стороны не поступало», — констатировал глава российского МИДа.

Напомним, что в начале февраля 2019 года посол Киргизии в России Аликбек Джекшенкулов заявил о том, что киргизстанские власти не исключают того, что на юге республики может появиться российская военная база. Ранее об этом упоминал президент Сооронбай Жээнбеков.

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Отметим, что сейчас в настоящее время на территории Киргизии функционируют четыре российских военных объекта:

• 999-я авиабаза «Кант» — военный аэродром в 20 км от Бишкека, на котором базируются штурмовики Су-25 СМ и вертолеты Ми-8 МТВ. Действует с 23 октября 2003 года;

• 954-я испытательная база противолодочного вооружения «Каракол» ВМФ РФ на озере Иссык-Куль;

• 338-й узел дальней связи ВМФ РФ в селе Чалдовар;

• 17-я радиосейсмическая лаборатория сейсмической службы МО РФ в Майлы-Суу.

С 2017 года эти принадлежащие России военные объекты стали единой юридической структурой — «Объединенной российской военной базой».