Лондон и Мадрид признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы

Лондон, , 12:47 — REGNUM Ещё несколько стран Европы признали самопровозглашённого президента Венесуэлы, спикера парламента Боливарианской Республики Хуана Гуайдо в качестве временного главы государства. В их числе — Великобритания и Испания.

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«Соединённое Королевство вместе со своими европейскими союзниками теперь признает Хуана Гуайдо временным президентом до момента, когда станет возможно провести заслуживающие доверия выборы», — написал в Twitter глава министерства иностранных дел Великобритании Джереми Хант.

https://twitter.com/Jeremy_Hunt/status/1092349500688158720

По его словам, такое решение было принято после того, как истёк установленный странами Евросоюза восьмидневный срок. Это время было дано действующему и законно избранному президенту Венесуэлы Николасу Мадуро на то, чтобы объявить о проведении президентских выборов. Однако Мадуро этого не сделал.

Такое же решение приняла и Испания.

«Я признаю президента Хуана Гуайдо в качестве президента, отвечающего за Венесуэлу», — объявил премьер-министр Испании Педро Санчес.

https://twitter.com/sanchezcastejon/status/1092349110617849856

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Италия заблокировала признание Евросоюзом Гуайдо в качестве главы Венесуэлы

Он отметил, что Венесуэла должна провести новые выборы как можно скорее.

Как сообщало ИА REGNUM, после массовых протестных акций в Венесуэле против действующего президента страны Николаса Мадуро оппозиционер, спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо во время митинга в Каракасе 23 января объявил себя временным президентом страны. США сразу же поддержали самопровозглашённого главу государства в качестве временного руководителя страны. К ним присоединились десятки стран. В том числе Швеция, Франция. При этом власти Италии выступили против косвенного признания спикера Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы до проведения новых выборов в Боливарианской Республике.

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