Италия заблокировала признание Евросоюзом Гуайдо в качестве главы Венесуэлы

Рим, , 21:20 — REGNUM Власти Италии выступили против косвенного признания спикера Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы до проведения новых выборов в Боливарианской Республике. Об этом сегодня, 1 февраля, сообщают агентства Europapress и Ansa со ссылкой на дипломатические источники в ЕС.

Сообщается, что между странами Европейского союза нет единства по вопросу о признании Гуайдо в качестве президента Венесуэлы. Испания, Франция, Великобритания и Германия выступили за то, чтобы признать Гуайдо в качестве действующего главы государства.

А вот Италия, Австрия, Греция, Кипр и Словакия выступили против. Разногласия существуют как по юридическим, так и по политическим мотивам.

Тогда Швеция внесла на рассмотрение Европейского союза предложение о признании роли Гуйадо в качестве председателя Национального собрания «для продвижения в подготовке свободных и справедливых выборов». Источники в дипломатических кругах ЕС пояснили, что фактически речь все равно идет о признании Гуайдо как главы Венесуэлы, но в более завуалированном виде.

На саммите ЕС этот вопрос был вынесен на голосование. 27 стран-членов проголосовали «за», и только Италия — «против». Таким образом предложение Швеции не прошло.

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