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Посол Венесуэлы в Ираке предал Николаса Мадуро

Политика

Подавляющее большинство венесуэльских дипломатов верны законным властям

Багдад, 3 февраля 2019, 09:01 — REGNUM  Посол Венесуэлы в Ираке Джонатан Веласко Рамирес предал законного президента Боливарианской республики Николаса Мадуро и признал спикера Национальной ассамблеи Хуана Гуайдо главой страны. Соответствующее видеообращение Веласко Рамиреса было опубликовано на портале Nacional.

Дипломат заявил, что его место — на стороне народа, конституции и Национальной ассамблеи. Веласко рамирес также считает, что у «инженера Хуана Гуайдо» есть конституционное право и даже обязанность принять на себя полномочия президента Венесуэлы.

«Господин Гуаидо, вы — на верной стороне истории, народа и конституции… Мадуро и его клан узурпаторов перешли черту дозволенного», — заявил посол Венесуэлы в Ираке.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, военный атташе посольства Венесуэле в Вашингтоне Хосе Луис Сильва заявил, что он переходит на сторону Гуайдо.

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Политический кризис в Венесуэле
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