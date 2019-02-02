США уведомили РФ о приостановке своего участия в ДРСМД

Москва, , 20:26 — REGNUM Госдепартамент США направил ноту о приостановке своего участия в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) Российской Федерации. Об этом говорится в сообщении МИД РФ, обнародованном на сайте внешнеполитического ведомства.

«2 февраля США … официально уведомили РФ о приостановлении своего участия в двустороннем ДРСМД», — отмечается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил о том, что Вашингтон со 2 февраля 2019 г. приостанавливает выполнение своих обязательств в рамках ДРСМД.

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По его словам, руководство США хочет заключить новый договор по ракетам с рядом стран, в том числе и с РФ.

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