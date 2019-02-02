Москва ответила на предложение Трампа заключить новый договор по ракетам

Москва, , 15:06 — REGNUM Российская Федерация не собирается инициировать какие бы то ни было переговоры по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и вообще переговоры по разоружению, однако готова выслушать инициативы других стран. Об этом сегодня, 2 февраля, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

РИА Новости попросили Песков прокомментировать заявление президента США Дональда Трампа о том, что он хотел бы заключить новый договор по ракетам средней и меньшей дальности.

«Мы больше не предлагаем вести какие-либо переговоры. Если он (Трамп) хочет, то мы будет готовы ответить на их инициативы, но сами предлагать ничего не будем», — ответил Песков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент США Трамп объявил, что со 2 февраля Вашингтон приостанавливает выполнение своих обязательств в рамках ДРСМД. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что через шесть месяцев ДРСМД будет полностью расторгнут, если Россия не выполнит американские требования.

При этом Трамп заявил, что хотел бы заключить новый договор по ракетам средней и меньшей дальности и не только с Россией, но и с другими странами, у которых подобные ракеты есть, прежде всего с Китаем.

Однако сегодня российский лидер заявил, что Москва зеркально отвечает на решение США и приостанавливает выполнение своих обязательств в рамках ДРСМД. Более того, Москва прекращает любые попытки инициировать содержательные международные переговоры по проблеме разоружения, так как российские инициативы не находят поддержки.