Минобороны РФ сообщило о подготовке США к производству запрещенных ракет

Москва, , 18:20 — REGNUM Власти США, которые уже несколько лет обвиняли Российскую Федерацию якобы в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), еще два года назад стали готовить производство запрещенных ракет. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России, ссылаясь на неопровержимые данные.

По данным ведомства, программа расширения и модернизации производственных мощностей в целях создания запрещенных договором ДРСМД ракет стартовала на предприятии военно-промышленной корпорации «Raytheon» в городе Тусон (штат Аризона) уже с июня 2017 года.

Отмечается, что площадь многопрофильного предприятия ракетно-космической области США, выпускающего практически все типы ракетного оружия, за два последних года увеличилась с 55 тыс. до 79 тыс. квадратных метров.

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Как сообщало ИА REGNUM, 1 февраля 2019 г. глава Белого дома США Дональд Трамп объявил о начале выхода его страны из ДРСМД.

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