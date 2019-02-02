Володин: Выходом из ДРСМД США сделали мишенью страны Европы

Москва, , 11:39 — REGNUM Выходом из ДРСМД США нарушают структуру глобальной безопасности в мире, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Этим решением США разрушают архитектуру глобальной безопасности в мире, которая создавалась десятилетиями», — цитирует Володина пресс-служба Госдумы.

Своим решением США ставят под угрозу мировую безопасность, указал Володин.

«Не посоветовавшись со странами Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, не обсудив это в европейских парламентах, Америка сделала мишенью европейские страны, поставила под угрозу мировую безопасность», — заявил спикер Госдумы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп объявил о начале процедуры выхода Вашингтона из ДРСМД. В то же время госсекретарь США Майк Помпео выставил России ультиматум: Москва должна вернуться к полному и поддающемуся проверке соблюдению условий договора в течение полугода, а также уничтожить нарушавшие ДРСМД ракеты, пусковое установки и связанное оборудование.

Вместе с тем Трамп заявил о возможности нового договора с Россией.

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